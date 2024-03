Ex Udinese / Gotti torna ufficialmente in panchina: ecco la nuova avventura

L'ex Udinese Luca Gotti è pronto per tornare su una panchina della massima serie del calcio italiano. Il coach dopo essere stato allontanato dallo Spezia nel corso della passata stagione (quando la squadra era ancora salva) adesso ha trovato il posto giusto dove rimettersi in mostra.

L'ex assistente di Maurizio Sarri in quel di Londra è pronto per guidare il Lecce da oggi fino al termine dell'annata. Ci si aspetta davvero tantissimo già a partire dal match di questo fine settimana, in quella che potrebbe essere la sua chance di riscatto. Va segnata con la matita rossa la partita del 12 maggio. Quando il maestro Gotti e l'allievo Cioffi si affronteranno al via del mare.