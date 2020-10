Gotti: “Vittoria fortemente cercata. Deulofeu? Esordio fortunato”

Mister Gotti in conferenza stampa al termine della vittoria sul Parma:

“I ragazzi hanno cercato questa vittoria per dare una risposta forte alle scorse sconfitte. Il secondo gol subìto mi ha dato molto fastidio, finora abbiamo sempre concesso poco e pur concedendo poco abbiamo preso troppi gol. E’ vero che facciamo errori, ma sull’atteggiamento della squadra non ho nulla da eccepire, è sempre stato quello giusto. Quest’anno la Serie A è di buona qualità, nonostante la variabile Covid. Sono arrivati tanti buoni giocatori e si è alzato il livello rispetto agli scorsi anni”.

Le parole del mister su Deulofeu ai microfoni del canale ufficiale: “Lo valuto come un esordio fortunato visto che è stato premiato dal risultato arrivato con la sua presenza in campo. Dopo sette mesi di inattività non poteva fare 90 minuti, questo è il primo step, dobbiamo avere la pazienza di aspettare”.