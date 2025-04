Udinese – Payero perde gradimento? Il futuro del giocatore argentino

Il futuro del giocatore argentino sembra essere leggermente incerto, il minutaggio non accenna ad aumentare e i dubbi crescono

Il centrocampo dei bianconeri è composto da personalità di spicco, giocatori abili e di qualità. Tra questi c'era anche Martin Payero , giocatore argentino classe 1998. Il ragazzo è sempre stato tenuto d'occhio per via delle sua qualità tecniche che lo hanno accostato a diverse squadre.

L'interessamento più grande è stato quello del Napoli, il quale, a Gennaio, aveva trovato in Payero una possibile risorsa adatta a stare in azzurro. Purtroppo l'interesse è rimasto astratto e di lì a poco il ragazzo avrebbe riscontrato un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per 6 partite.