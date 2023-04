Udinese – Dalla grana rinnovi al rientro titolari / La raffica di giornata

L'Udinese è tornata a lavorare sui campi del Bruseschi dopo una sconfitta pesante contro il Bologna di Thiago Motta. Quella odierna è stata una giornata importante per tornare a parlare di campionato e soprattutto di mercato. Ad oggi sono ancora tanti i dubbi sui rinnovi che riguardano il team gestito dalla famiglia Pozzo.

Ricordiamo a tutti che sono due i calciatori in scadenza che vengono regolarmente messi in campo dal tecnico bianconero Andrea Sottil. Il primo è Arslan e il secondo è Pereyra. Proprio oggi sono arrivate delle novità sul primo dei due talenti citati. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la raffica <<<