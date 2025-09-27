Il Sassuolo è stato eliminato mercoledì sera dal Como nella Coppa Italia. In campionato, ci sono stati alti e bassi. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le partite contro l'Udinese domani a Reggio Emilia e contro il Verona il prossimo venerdì al Bentegodi potrebbero segnare un punto di svolta nella stagione di Fabio Grosso e della squadra neroverde.
Notizie Udinese – Grosso si espone! Il tridente “anti-bianconeri”
C'è stata una sconfitta contro il Napoli - quasi attesa - seguita da un'altra sconfitta con la Cremonese, che si sarebbe potuta evitare. Vittoria casalinga contro la Lazio e, infine, una sconfitta contro l'Inter a San Siro.
La Gazzetta evidenzia che il Sassuolo rappresenta una sfida anche per Mister Fabio Grosso, il quale, da giocatore, ha affrontato l'Udinese per 12 volte, ma è riuscito a vincere solo in un'occasione. Perciò, i neroverdi si mettono in moto per ritrovare il loro vero volto e cercare di rompere questo incubo negativo. Grosso decide di rimettere in campo il trio d'attacco formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté, con un solo scopo: realizzare due reti contro i bianconeri in casa, un'impresa mai riuscita ai reggiani.
