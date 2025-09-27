Notizie Udinese – Grosso si espone! Il tridente “anti-bianconeri”

Il Sassuolo è stato eliminato mercoledì sera dal Como nella Coppa Italia. In campionato, ci sono stati alti e bassi. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le partite contro l'Udinese domani a Reggio Emilia e contro il Verona il prossimo venerdì al Bentegodi potrebbero segnare un punto di svolta nella stagione di Fabio Grosso e della squadra neroverde.