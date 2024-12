Udinese – Parla il GTD Nani: “Prima la salvezza, poi…”

Il Group Techincal Director, Gianluca Nani ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto su questa stagione. Il direttore del Watford e dell'Udinese si reputa fiducioso, ma ci tiene a garantire di mantenere i piedi per terra. Ecco le sue dichiarazioni.

"A prescindere dai risultati che nell'ultimo mese non sono stati positivi ci possiamo ritenere persone fortunate e questi momenti ci aiutano a ricordarcelo". Non è mancato il parere sugli obiettivi di squadra: "Ha ragione la proprietà, dobbiamo e possiamo sognare in grande. Ci sentiamo un po' in colpa con i tifosi che ci stanno sempre vicini e vorremmo ritornargli qualche risultato in più. Stiamo proseguendo verso il nostro obiettivo che è salvarsi, prima ci arriveremo e prima potremo pensare a qualcosa di più ambizioso".