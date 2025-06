Notizie Udinese – Il guadagno dalla la cessione di Bijol: i numeri

Jaka Bijol aveva già espresso chiaramente la sua volontà di lasciare l'Udinese qualche mese fa. Era in cerca di un cambiamento e voleva intraprendere una nuova avventura per ottenere nuove motivazioni, magari migliorando la sua carriera. La sua occasione si presenta al Leeds, squadra recentemente promossa in Premier League, che si è rinforzata in difesa con l'ingaggio dello sloveno nato nel '99. Dopo tre anni trascorsi con i bianconeri, Bijol dice addio all'Udinese e alla Serie A.