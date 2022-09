Sassuolo-Udinese | Guai per Makengo! A rischio la trasferta del Mapei

Problemi per il centrocampista francese che, durante la rifinitura di questa mattina, ha avvertito un fastidio muscolare

Mattinata di rifinitura per gli uomini di Andrea Sottil, scesi in campo per preparare al meglio la trasferta di domani contro il Sassuolo. Partita sulla carta equilibrata, con i neroverdi reduci da tre risultati utili consecutivi (tre pareggi). Dionisi dovrà fare sicuramente a meno della stella Mimmo Berardi e Gregoire Defrel, operato in settimana. Tornano però a disposizione dell'ex tecnico dell'Empoli sia Ceide che Thorstvedt, uscito anzitempo dalla gara con la Cremonese e valida alternativa a centrocampo.

Arrivano però brutte notizie dal Bruseschi per la formazione bianconera, con un titolare costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Infatti, è stato costretto a lasciare il campo Jean Victor Makengo, a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista francese è stato subito preso in carico dallo staff medico bianconero che tenterà di recuperarlo affinché Sottil possa almeno portarlo in panchina. Al momento non filtrano buone sensazioni dall'ambiente friulano, con le possibilità di vedere Makengo sul manto del Mapei ridotte al lumicino. Ma non è ancora stata detta l'ultima parola.

Pronta l'alternativa

Al momento, nei pensieri di Sottil, l'alternativa più probabile è l'inserimento dal primo minuto di Tolgay Arslan, tornato a pieno regime dopo l'infortunio riportato alla caviglia nel precampionato. Il tedesco è in vantaggio, anche se non è esclusa la possibilità di vedere titolare Lazar Samardzic, reduce dal gol e da una super prestazione contro i giallorossi. Due eventualità che stuzzicano la fantasia di Sottil, chiamato a fare una scelta che si sposi bene con le caratteristiche degli avversari. Sicuri, invece, del proprio posto dall'inizio Walace e Lovric, affiancati sulle corsie laterali da Udogie e Pereyra. Vedremo quindi quale sarà la decisione finale del tecnico piemontese, con Makengo sempre sullo sfondo. Sarà decisiva la mattina di domani, quando saranno valutate per l'ultima volta le condizioni del francese.