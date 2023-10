Notizie Udinese | Altri guai per Sottil: a Empoli senza Kamara e Lovric

L'Udinese sta preparando la sfida di venerdì sera contro l' Empoli. Al Castellani andrà in scena una sfida già determinante ai fini della classifica visto che si tratta di un vero e proprio scontro diretto. I bianconeri, ancora a secco di vittorie in campionato, cercano i primi tre punti per allontanare le critiche e Sottil sta già studiando l'undici titolare. Anche se dovrà fare a meno di diversi componenti della rosa.

Situazione infortuni

I tanti infortuni non aiutano la situazione già complicata in casa Udinese. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, parlando della posizione in bilico di Andrea Sottil e non solo: “Solo Masina sembra avviato a un rientro in ottobre. Per Davis, Brenner, Deulofeu, Ehizibue bisogna aspettare ancora tanto”, si legge sulle pagine della Rosea. Agli infortunati di lungo corso, nelle ultime ore si vanno ad aggiungere i quasi certi forfait di Hassane Kamara, problema muscolare, e Sandi Lovric, che salterà la trasferta di Empoli per squalifica dopo il rosso rimediato nel finale di Udinese-Genoa. Uomini contati dunque per quella che potrebbe rivelarsi l'ultima spiaggia per l'avventura friulana di Sottil.