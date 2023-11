News Udinese | Guessand: “La società è brava nel lanciare i giovani”

Il centrale, autore del gol del momentaneo vantaggio, ha parlato della situazione in casa friulana e del modus operandi della società

Axel Guessand ha firmato il primo gol tra i professionisti nella serata sfortunata di ieri. Il centrale, post partita, ha parlato del match e del momento che stanno attraversando i friulani. "Dobbiamo dimostrare molte cose, i giovani devono apprendere il calcio . Il gol? Penso che così potrò fare qualcosa in Serie A”.

Le parole di Guessand

Un pensiero va alla società: “L’Udinese è brava a lanciarci. Noi ragazzi siamo pronti per giocare in prima squadra. Ci tengo a fare i complimenti ai miei compagni, è stata una partita difficile”. In conclusione gli elogi a mister Gabriele Cioffi: “Ho visto un allenatore molto sicuro, ci siamo allenati molto con la palla e sull’aspetto difensivo. Con lui posso fare grandi prestazioni”.