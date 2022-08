Notizie Udinese | Guessand: ”Voglio crescere. Il progetto mi entusiasma”

Lunedì 1 Agosto 2022, su Udinese TV è andata in scena la presentazione di Axel Guessand, difensore centrale arrivato a parametro zero dal Nancy in questa sessione di calciomercato . Nella sua prima intervista da calciatore dell'Udinese, il 17enne francese ha toccato varie tematiche calde del suo approdo in bianconero ed ha parlato delle sue settimane del club friulano. Non perdiamoci in chiacchiere e scendiamo nei dettagli delle parole di Guessand.