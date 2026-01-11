mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Gueye pronto per prendersi l’attacco? Il focus

Idrissa Gueye sta diventando sempre più centrale nelle rotazioni di mister Kosta Runjaic. Ecco tutti i dettagli sulla sua prestazione
Idrissa Gueye dopo diverse settimane di apprendistato è pronto per prendersi un posto importante all'interno della squadra bianconera e dell'Udinese. La prestazione di questo sabato contro il Pisa è stata (senza ombra di dubbio) convincente.

Un passaggio chiave e due falli subiti, ma soprattutto il cross che ha aperto l'azione del possibile vantaggio di Keinan Davis. Arrivato dal Metz, sembra essere solo una questione di tempo prima che possa prendersi a tutti gli effetti un posto da protagonista nello scacchiere tattico di mister Kosta Runjaic. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Un portiere verso l'addio: tutti i dettagli <<<

