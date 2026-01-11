Idrissa Gueye dopo diverse settimane di apprendistato è pronto per prendersi un posto importante all'interno della squadra bianconera e dell'Udinese. La prestazione di questo sabato contro il Pisa è stata (senza ombra di dubbio) convincente.
News Udinese – Gueye pronto per prendersi l'attacco? Il focus
Idrissa Gueye sta diventando sempre più centrale nelle rotazioni di mister Kosta Runjaic. Ecco tutti i dettagli sulla sua prestazione
Un passaggio chiave e due falli subiti, ma soprattutto il cross che ha aperto l'azione del possibile vantaggio di Keinan Davis. Arrivato dal Metz, sembra essere solo una questione di tempo prima che possa prendersi a tutti gli effetti un posto da protagonista nello scacchiere tattico di mister Kosta Runjaic.
