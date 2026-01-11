News Udinese – Gueye pronto per prendersi l’attacco? Il focus

Idrissa Gueye sta diventando sempre più centrale nelle rotazioni di mister Kosta Runjaic. Ecco tutti i dettagli sulla sua prestazione

Idrissa Gueye dopo diverse settimane di apprendistato è pronto per prendersi un posto importante all'interno della squadra bianconera e dell'Udinese. La prestazione di questo sabato contro il Pisa è stata (senza ombra di dubbio) convincente.