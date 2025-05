Udinese – Le parole di Guidolin sul futuro della squadra bianconera

"Comprendo l'incertezza e il disorientamento che possono provare i tifosi. Parliamo di una proprietà che ha dimostrato di sapere gestire il calcio nel tempo con passione e competenza. Ogni cosa ha un inizio e una fine. Non so se la famiglia Pozzo lascerà definitivamente l'Udinese, ma ciò che importa non è se il nuovo acquirente sarà un fondo americano o altre realtà: non è la nazionalità a contare, ma le persone e i progetti. "