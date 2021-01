Guidolin: “L’Udinese aveva bisogno di un attaccante come Llorente. Il suo acquisto una scelta oculata”

L'ex allenatore bianconero Guidolin ha parlato della squadra e dell'ultimo acquisto Fernando Llorente, arrivato dal Napoli

"Ho avuto la fortuna di allenare un campione come Fernando. Avevamo bisogno di un attaccante centrale e io mi sono battuto per avere lui quando ho saputo che si poteva trattare. Con 15 gol ha aiutato in maniera fortissima la squadra a salvarsi. Sono contento che venga a Udine, sono convinto che farà bene. E' una scelta azzeccata del club ma anche sua. Ha tanta qualità, ma ha bisogno del ritmo gara. Tutti i giocatori strutturati fisicamente hanno bisogno di minuti di gioco per rendere al meglio. E' importante che giochi subito, presto, che faccia bene un'ora. E' un grandissimo professionista, avrà fatto vita sana per mantenersi in forma. La squadra cambia tattica: si va su un giocatore che dà certezze, non più giovani, non più scommesse. E' una scelta oculata".