Udinese – Guidolin spegne 70 candeline! L’intervista dell’ex bianconero

"Dopo la mia esperienza al Vicenza, ho ricevuto proposte da alcune squadre importanti e sarei andato senza dubbio, se si fosse presentata l'occasione. Sembrava tutto dovesse accadere da un momento all'altro. Cragnotti è venuto a pranzo da me. Spesso, mentre pedalavo in bicicletta, Mazzola chiamava per organizzare un incontro. In sostanza, sono stato cercato, ma alla fine non si è realizzato nulla. All'epoca non avevo un agente. Pensavo che bastassero le prestazioni per progredire, ma così non è stato e mi sono sentito deluso".