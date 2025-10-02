Oggi Francesco Guidolin compie 70 anni. L'ex tecnico dell'Udinese ha rilasciato un'intervista a "Il Corriere di Verona", in cui ha rivissuto la sua carriera:
Udinese – Guidolin spegne 70 candeline! L’intervista dell’ex bianconero
"Dopo la mia esperienza al Vicenza, ho ricevuto proposte da alcune squadre importanti e sarei andato senza dubbio, se si fosse presentata l'occasione. Sembrava tutto dovesse accadere da un momento all'altro. Cragnotti è venuto a pranzo da me. Spesso, mentre pedalavo in bicicletta, Mazzola chiamava per organizzare un incontro. In sostanza, sono stato cercato, ma alla fine non si è realizzato nulla. All'epoca non avevo un agente. Pensavo che bastassero le prestazioni per progredire, ma così non è stato e mi sono sentito deluso".
"La mia carriera ha proseguito, e alla fine sono approdato a Udine, dove ho capito che quella era la mia dimensione, anche per la mia famiglia: con la società, la città e le persone. Da lì, altre grandi squadre si sono interessate a me e sono stato io a rifiutare."
