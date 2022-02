Udinese – Ha fatto la differenza / Vediamo la sua prestazione nel dettaglio

Il giocatore bianconero ha fatto la differenza a tutto tondo. Un talento che diventa imprescindibile se si vuole raggiungere la salvezza

Il team bianconero sembra aver finalmente trovato una quadra , dalla prestazione contro il Torino (se togliamo il Verona) sono arrivati tre risultati utili contro delle squadre di gran livello. Stiamo parlando della vittoria contro il Torino ed i pareggi con i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Stefano Pioli. La squadra sta dando la dimostrazione di essere un bel gruppo, compatto che lavora verso il prossimo obiettivo. Ora bisogna fare il possibile e tornare alla vittoria il prima possibile, perché è la ciliegina sulla torta che manca. Lo scontro che vedrà la Sampdoria come avversario potrebbe essere decisivo. Andiamo a vedere intanto chi è stato il miglior giocatore in campo nel match di ieri sera. Ha giocato una partita incredibile .

Stiamo parlando di un classe 2002 che sta facendo innamorare diversi tifosi. Riesce ad unire la tecnica alla qualità e giocare in maniera costante e produttiva tutti gli incontri. Ieri (visto che non era ancora al meglio) è entrato dalla panchina, ma con il suo ingresso il match è cambiato totalmente . Il giocatore al centro dell'articolo è Destiny Udogie che ha un passo completamente diverso da quello del suo sostituto: Marvin Zeegelaar. Ieri non ha fatto solo il suo primo gol tra i professionisti, ma è riuscito a giocare un match unico.

La fascia sinistra è diventato un vero e proprio terreno di caccia, grazie soprattutto alla sua partita. L'esterno italiano è estato abile a farsi trovare pronto sulla rovesciata di Pereyra e ribatterla in rete. Inoltre anche in fase difensiva non ha fatto passare nessuno, giocando così trenta minuti di un'intensità unica. Intanto non perderti tutte le valutazioni di questa partita, che rimarrà per diverso tempo nella memoria dei tifosi bianconeri visto il risultato positivo. Ecco le pagelle dell'incontro di venerdì sera a San Siro <<<