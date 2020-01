Hallfredsson: “L’Udinese mi ha trattato bene, posso solo dire grazie”

L’ex calciatore dell’Udinese, Emil Hallfredsson, ha firmato per il Padova ed è stato presentato in conferenza stampa. L’islandese ha spiegato le ragioni della sua decisione: “Ho parlato con il direttore. Con lui ho un buon rapporto. Sono venuto qua a vedere tutto. Ero da 5/6 mesi senza squadra, ho tanta voglia di tornare a giocare di nuovo. Qui mi è piaciuto, penso che posso dare una grande mano a fare qualcosa di importante. Mi sono sentito per caso con Sogliano, abbiamo parlato e sono venuto qui prima di Natale. Per me giocare a calcio è la cosa più bella e divertente, mi manca tanto, la squadra ha un obiettivo da raggiungere e voglio aiutarla. Mi sono sempre allenato in Islanda con la squadra in cui sono cresciuto, ho fatto tre amichevoli negli ultimi due mesi e mi sono tenuto in forma. Non sono al 100% ma sto lavorando per recuperare al più presto possibile. Ho fatto anche tre partite con la Nazionale mentre ero senza squadra”.

Sulle proposte arrivate: “In estate ci sono state delle proposte, ho aspettato. Poi non c’era più nulla. Adesso era il momento di rimettersi in gioco. Ripartire dalla serie C a 35 anni? Conosco un po’ la categoria, ci ho giocato 10 anni fa. Questa per me è una sfida personale. Qualcuno mi ha dato per finito, io invece sto benissimo e voglio dimostrare che posso fare ancora tanto”.

Sull’interruzione del rapporto con l’Udinese: “No, a Udine mi hanno trattato molto bene. Ho sbagliato ad andare al Frosinone. Lì mi sono infortunato. I bianconeri poi mi hanno aiutato a recuperare, a loro posso solo dire grazie. Per me vedere Ibra giocare a 38 anni è uno stimolo: io ho tanta voglia di giocare. Il futuro? Sono qui fino a giugno, poi se loro sono contenti, non vedo perché non rimanere. Intanto darò il massimo fino a giugno, poi vedremo”.