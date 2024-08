News Udinese | Samir Handanovic torna in campo: allenerà l’Inter U17

L'ex portiere dei bianconeri non farà più lo scout e inizierà il suo percorso da tecnico. Una bella notizia per lo sloveno

Un eroe bianconero torna a lavorare nel mondo del calcio. Infatti, Samir Handanovic ritorna in attività per guidare l'Inter U17. Lo sloveno infatti è stato scelto come uno dei tecnici del prestigioso vivaio nerazzurro. L’ex capitano dell’Inter, dopo aver svolto il ruolo di osservatore per un anno, ricoprirà questo nuovo incarico

In Friuli ci si ricorda di lui come di uno dei migliori portieri ad aver mai indossato il bianconero. Samir dalla stagione 2007/08 alla 2012/13 ha difeso la rete dei friulani. Sontuoso pararigori, suo il record di tiri dagli undici metri neutralizzati in una singola stagione: 6 su 8, solo Crespo e Totti riuscirono a superarlo. Suo anche il record di rigori parati in carriera in A: 32 su 91. Un vero e proprio superman.