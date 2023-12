Udinese-Hellas Verona 3-3 / Balzaretti è una furia: “Sul gol di Henry…”

Sul gol di Henry

"Abbastanza chiaro quello che è successo. Il gol del Verona (al netto della prestazione della partita) arriva con 20 secondi di ritardo rispetto al fischio finale. Già allungare di 30 secondi per una rimessa laterale voglio dire non ha senso e poi da lì partono quei trenta secondi, ma il gol del Verona è quasi altri venti secondi dopo. Siamo rammaricati, perché non è il primo episodio in questa stagione che ci vede sfortunati. Non mi piace parlare di queste cose, ma è anche giusto venire qua e spiegare il pensiero del club. Al netto di prestazioni e partite c'è un tempo e va rispettato visto che oggi a Lecce Bologna è successa la stessa identica cosa. Sentivo nel post partita e nel pre nostro. Importante visto che si gioca a tempo effettivo visto che il recupero è oramai random che quando c'è un tempo va rispettato. Al netto che dal mio punto di vista erano eccessivi i 30 secondi in più per una rimessa che al massimo se ne sono persi cinque di secondi".