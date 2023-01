Udinese-Hellas Verona / Perez: “Sappiamo che sarà un match difficile”

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Oggi, anzi, tra qualche minuto le due squadre scenderanno sul campo da gioco per fare la differenza e cercare di portare a casa tre punti che saranno pesantissimi. Da una parte ci sarà un Verona alla ricerca di punti importanti per la corsa alla salvezza. Dall'altra, invece, un Udinese che dopo la vittoria contro la Doria vuole continuare a vincere e conquistare punti importanti per l'Europa. Poco prima del fischio d'inizio ha detto la sua uno dei punti cardine di questa squadra, stiamo parlando di Nehuen Perez . Ecco le parole del calciatore argentino che ha grande voglia di continuare a vincere con la maglia dell'Udinese sulle spalle.

"Sappiamo che sarà una partita difficile; loro stanno lottando per la salvezza, ma anche noi abbiamo i nostri obiettivi. Sarà una vera battaglia, entrambi abbiamo preso più fiducia nell’ultima partita". Il calciatore ex Atletico Madrid non utilizza tanti giri di parole e va direttamente al fulcro del discorso. La partita odierna sarà un vero e proprio crocevia sia per gli scaligeri che per i friulani. Soprattutto i secondi hanno la chance di mettere un piccolo gap su tutte le dirette inseguitrici per un posto nella prossima Conference League. Non finisce qua l'intervista. Ecco la seconda parte delle dichiarazioni di Nehuen.