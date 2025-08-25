Si inizia subito con un match importante per l’Udinese di mister Kosta Runjaic che riesce a conquistare la vittoria contro un ottimo Hellas Verona. Passiamo al commento del primo e del secondo tempo.
Udinese 1-1 Hellas Verona | Inciampano i bianconeri di Runjaic: il commento
Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di Kosta Runjaic e il Verona di Paolo Zanetti. Il commento della sfida
Il primo tempo
Una sfida dai ritmi decisamente bassi nel corso della prima frazione di gioco con la squadra bianconera che prova a fare la partita ma a parte qualche giocata di Atta non trova il vandalo della matassa. Da annotare anche un Hellas Verona che prova a farsi vedere, ma con scarsi risultati. Passiamo direttamente al commento della seconda frazione di gioco <<<
