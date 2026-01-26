Nel corso della conferenza è stata confermata una doppia assenza decisamente pesante per i bianconeri di mister Kosta Runjaic. Questa sera al Marcantonio Bentegodi non ci saranno due profili fondamentali per l'Udinese sulla fascia sinistra, stiamo parlando di Hassane Kamara ed anche dell'angolano Rui Modesto. Assenze che si vanno ad aggiungere a quella del lungodegente Jordan Zemura.
Hellas Verona-Udinese | Chi gioca sulla sinistra? Runjaic in emergenza
Hellas Verona-Udinese | Chi gioca sulla sinistra? Runjaic in emergenza
La sfida del Bentegodi si avvicina a grandi passi e mister Kosta Runjaic sta facendo il punto sulla fascia sinistra. Ecco tutti i dettagli
Chi giocherà in quella porzione di campo nel corso della prossima sfida? Difficile vedere Jurgen Ekkelenkamp visto che il suo apporto servirà in una mediana decimata. Più probabile vedere dal primo minuto Nicolò Bertola che si è confermato e messo in mostra come ottimo jolly. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Tre colpi in prospettiva per 15 milioni? Tutti i dettagli <<<
