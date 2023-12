Udinese-Hellas Verona 3-3 / Il commento della redazione: pazza Udinese

Oggi è andata in scena la sfida tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e il Verona di mister Baroni. Un match che vale tantissimo per tutte e due le squadre. Una partita che nessuno voleva sbagliare e che avrebbe potuto vedere un solo vincitore o due vinti. Ecco il commento della sfida di campionato.

La prima frazione inizia subito con un colpo di scena, visto che dopo soli sette minuti è costretto ad uscire e chiedere il cambio il bomber Isaac Success. Al suo posto Lorenzo Lucca. Il calciatore italiano entra benissimo in gioco e si mette sin da subito in mostra. Il vantaggio, però, viene firmato da Christian Kabasele. Una punizione perfetta da parte di Lazar Samardzic che imbecca il ragazzo belga. Dopo nemmeno qualche minuto la spinta bianconera ha continuano a dare i suoi frutti, visto che la squadra trova la rete del doppio vantaggio con Lorenzo Lucca su cross di Roberto Pereyra. Da quel momento in poi la squadra che ha fatto la differenza, però, è il Verona che rinasce e tramite Ngonge trova un rigore di un'importanza fondamentale. Djuric trasforma e conduce la squadra alla seconda frazione con il vantaggio dimezzato. Ecco il commento del secondo tempo <<<