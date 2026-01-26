Da qualche istante è arrivato il triplice fischio finale e le due società sono tornate definitivamente negli spogliatoi. Una sfida fondamentale quella tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Verona di Paolo Zanetti. Noi non possiamo fare altro che andare con il commento della sfida.
Hellas Verona-Udinese | Il commento: il Derby è bianconero
Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Verona di Paolo Zanetti: ecco il commento
Primo tempo
l’Udinese parte subito forte e cerca di imprimere il suo gioco senza grossi patemi d’animo ed infatti il vantaggio arriva circa la metà della prima frazione. Arthur Atta è praticamente perfetto e complice una deviazione della difesa scaligera, riesce a trovare il goal del vantaggio. Nonostante la grande prova, rischia di rovinare tutto il club bianco nero con una disattenzione e il conseguente goal di forza da parte di Orban. Passiamo al commento del secondo tempo <<<
