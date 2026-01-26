La sfida con il Verona è terminata e non possiamo fare altro che passare al top ed al flop del match. Chi sale e chi scende post 90 minuti.
Hellas Verona-Udinese | Il top e flop del match: ecco chi sale e chi scende
La sfida con il Verona è terminata e non possiamo fare altro che passare al top ed al flop del match. Chi sale e chi scende post 90 minuti
IL TOP—
Il calciatore che è tornato ed effettivamente si è ripreso un posto assoluto protagonista nel Cuore dell’Udinese è senza ombra di dubbio, Arthur Atta. Calciatore che ha tutte le qualità per prendersi un posto a protagonista e questa prestazione è la dimostrazione. Degna di nota la prova di Alessandro Zanoli.
IL FLOP—
una grande prova da parte della scuola bianconera se dobbiamo trovare un calciatore al di sotto delle aspettative, possiamo dire Karlstrom. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti di gioco. Le pagelle di Hellas Verona-Udinese <<<
