Hellas Verona-Udinese | Il top e flop del match: ecco chi sale e chi scende

La sfida con il Verona è terminata e non possiamo fare altro che passare al top ed al flop del match. Chi sale e chi scende post 90 minuti

Lorenzo Focolari Redattore 26 gennaio - 22:24

IL TOP — Il calciatore che è tornato ed effettivamente si è ripreso un posto assoluto protagonista nel Cuore dell’Udinese è senza ombra di dubbio, Arthur Atta. Calciatore che ha tutte le qualità per prendersi un posto a protagonista e questa prestazione è la dimostrazione. Degna di nota la prova di Alessandro Zanoli.

IL FLOP — una grande prova da parte della scuola bianconera se dobbiamo trovare un calciatore al di sotto delle aspettative, possiamo dire Karlstrom. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti di gioco. Le pagelle di Hellas Verona-Udinese <<<