Una sfida tutt'altro che semplice per una squadra che ha grande voglia di fare la differenza. L'Udinese deve far capire di poter condurre un campionato diverso dai soliti, ma oggi c'è da combattere contro un Verona a caccia di punti. Non possiamo fare altro che passare alla moviola e di conseguenza ai fischi più controversi della sfida.
mondoudinese udinese news udinese Hellas Verona-Udinese | La moviola del match: i fischi più controversi
udinese
Hellas Verona-Udinese | La moviola del match: i fischi più controversi
La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Verona allenato da Paolo Zanetti sta prendendo quota. Ecco tutti i dettagli e la moviola
PRIMO TEMPO—
23’ - L’Udinese passa il vantaggio su un grande assist di Zemura e la rete Atta, nulla da segnalare tutto regolare, secondo il direttore di gara corretta la decisione.
28’ - dura pochi istanti il vantaggio dei bianconeri ed arriva il pareggio di Orbán anche in questo caso, poco da segnalare.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. L'Udinese vuole l'ex Roma? Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA