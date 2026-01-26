Nel prepartita della sfida tra il Verona di mister Paolo Zanetti e l'Udinese di Kosta Runjaic ha fatto il punto un calciatore importantissimo nel mondo bianconero, stiamo parlando di . Non perdiamo un istante e passiamo subito alle sue parole in preparazione della sfida.
mondoudinese udinese news udinese Hellas Verona-Udinese | Le dichiarazioni di Runjaic: “Derby? Match importante…”
udinese
Hellas Verona-Udinese | Le dichiarazioni di Runjaic: “Derby? Match importante…”
La partita tra l'Udinese ed il Verona è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutte le dichiarazioni fatte nel prepartita
Parla Runjaic—
”Il derby è un match che va affrontato con il giusto atteggiamento, parliamo di un match unico. Atta? Sta ritrovando il suo ritmo dopo l’infortunio. Contro l’Inter non ha fatto quello che ho chiesto, oggi avrà la chance per riscattarsi”.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. L’Udinese punta il centrale ex Roma: tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA