Nel prepartita della sfida tra il Verona di mister Paolo Zanetti e l'Udinese di Kosta Runjaic ha fatto il punto un calciatore importantissimo nel mondo bianconero, stiamo parlando di . Non perdiamo un istante e passiamo subito alle sue parole in preparazione della sfida.

Parla Runjaic

”Il derby è un match che va affrontato con il giusto atteggiamento, parliamo di un match unico. Atta? Sta ritrovando il suo ritmo dopo l’infortunio. Contro l’Inter non ha fatto quello che ho chiesto, oggi avrà la chance per riscattarsi”.