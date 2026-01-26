mondoudinese udinese news udinese Hellas Verona-Udinese | Le formazioni ufficiali: si passa alla difesa a 4

Hellas Verona-Udinese | Le formazioni ufficiali: si passa alla difesa a 4

Il Verona e i bianconeri di Runjaic sono pronti per la sfida odierna, non perdiamo un secondo ed ecco i ventidue titolari scelti dai mister
La sfida dello stadio Marcantonio Bentegodi è alle porte con l'Udinese che proverà ad essere corsara in un campo difficile ed in cui la vittoria manca da diverso tempo. Non possiamo perdere un secondo ed andiamo con le scelte ufficiali fatte dai due mister. Ecco le formazioni e i ventidue titolari.

Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. All. Zanetti.

Udinese (4-4-1-1): Okoye; Zemura, Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. All. Runjaic.

