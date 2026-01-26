Hellas Verona-Udinese | Le probabili: Runjaic e Zanetti così in campo

Il match di campionato dello Stadio Bentegodi che andrà a chiudere questa giornata di campionato è oramai alle porte. L'Udinese non vede l'ora di poter dire la sua sul campo da gioco. Non perdiamo un secondo ed ecco le scelte probabili dei due tecnici. Ecco le formazioni di Runjaic e Zanetti.
Hellas Verona (3-5-2): Simone Perilli; Tobias Slotsager, Victor Nelsson, Enzo Ebosse; Pol Lirola, Suat Serdar, Roberto Gagliardini, Antoine Bernede, Domagoj Bradaric, Gift Orban, Amin Sarr. All: Paolo Zanetti
Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Lennon Miller, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Nicolò Bertola; Arthur Atta, Keinan Davis. All: Kosta Runjaic.
