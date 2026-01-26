Hellas Verona 1-3 Udinese | Parla Runjaic: “Buona prova, un solo difetto”

Il Verona e l’Udinese si sono date battaglia nel corso dell’ultimo match di campionato. Ecco tutto i dettagli e le parole del mister

Lorenzo Focolari Redattore 26 gennaio - 23:29

Il Verona e l’Udinese si sono date battaglia nel corso dell’ultimo match di campionato. Ecco tutti i dettagli e le parole del mister.

Le parole di Runjaic — ”Sono felice per la prova messa a referto da parte della squadra. Un solo difetto il goal che abbiamo concesso in ripartenza. Contento della prova messa referto da Atta ed Ekkelnkamp. Sono stati due numeri 10 Uno a agito a sinistra e l’altro a destra. Buona prestazione, anche da parte di Bertola, che già ai tempi dello Spezia ha giocato sulla sinistra.”

Davis dove può arrivare? — ”Keinan Davis può segnare anche più di quello che ha fatto fino ad adesso. Sono sette i suoi goal stagionali, ma possiamo servirlo meglio.”

cambiando rapidamente discorso, ma restando sulla partita. Ecco tutti i voti assegnati al termine del 90 minuti: Le pagelle di Hellas Verona-Udinese <<<