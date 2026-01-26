Il Verona e l’Udinese si sono date battaglia nel corso dell’ultimo match di campionato. Ecco tutti i dettagli e le parole del mister.
Hellas Verona 1-3 Udinese | Parla Runjaic: "Buona prova, un solo difetto"
Hellas Verona 1-3 Udinese | Parla Runjaic: “Buona prova, un solo difetto”
Il Verona e l’Udinese si sono date battaglia nel corso dell’ultimo match di campionato. Ecco tutto i dettagli e le parole del mister
Le parole di Runjaic—
”Sono felice per la prova messa a referto da parte della squadra. Un solo difetto il goal che abbiamo concesso in ripartenza. Contento della prova messa referto da Atta ed Ekkelnkamp. Sono stati due numeri 10 Uno a agito a sinistra e l’altro a destra. Buona prestazione, anche da parte di Bertola, che già ai tempi dello Spezia ha giocato sulla sinistra.”
Davis dove può arrivare?—
”Keinan Davis può segnare anche più di quello che ha fatto fino ad adesso. Sono sette i suoi goal stagionali, ma possiamo servirlo meglio.”
