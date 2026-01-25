Hellas Verona-Udinese | Runjaic: “Non bisogna sottovalutare il Verona…”

"Un calciatore come Nicolò Zaniolo non si può assolutamente sostituire . Ha delle qualità uniche nel suo genere ed infatti è un calciatore decisamente al di sopra della media che con le sue giocate può sempre risolvere il match. Con l'Inter non abbiamo giocato come voluto. Contro il Verona non possiamo abbassare l'attenzione, perché è un match da non sottovalutare ".

Una nuova soluzione tattica?

"Onestamente possiamo giocare anche con due punte, o con un centrocampista in posizione più avanzata. Non voglio lamentarmi degli infortunati, visto che fanno parte del mondo del calcio. Abbiamo Gueye e Bayo, ma allo stesso tempo abbiamo perso diversi calciatori interessanti oltre Piotrowski e Zaniolo non ci sarà anche Buksa per qualche settimana ed anche Kamara e Rui Modesto hanno riscontrato dei fastidi".