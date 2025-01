Hellas Verona-Udinese | Runjaic: “Tre punti per il salto di qualità”

Il punto sul Verona

"Buon anno a tutti. Domani giocheremo contro una squadra che ha creato grattacapi a molti avversari, bisogna prendere sul serio l’impegno, metteremo in campo la nostra energia. Conosciamo l’importanza della partita per entrambe le squadre, mi aspetto una partita di grande intensità e con molti duelli. Affrontiamo una squadra che ha sorpreso un po’ vincendo a Bologna, questo gli darà una spinta in più come anche giocare davanti al proprio pubblico. Il Verona sa ribaltare molto velocemente il campo, sono molto intensi nei duelli e aggressivi, si tratta di una squadra imprevedibile che ha battuto Napoli, Roma e Bologna. Noi dovremo fare una buona prestazione, lotteremo tutti assieme, metteremo in campo il nostro modo di giocare e speriamo di vincere".