mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Hien carica i suoi per portare a casa la vittoria: le parole

udinese

Udinese-Atalanta | Hien carica i suoi per portare a casa la vittoria: le parole

Udinese-Atalanta | Hien carica i suoi per portare a casa la vittoria: le parole - immagine 1
Il centrale di Juric ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara contro l’Udinese che avrà inizio tra poco
Lorenzo Focolari Redattore 

Isak Hien non vuole cadere nello stadio dell’Udinese. Il centrale dei bergamaschi asserisce di essere pronto per portare a casa la prestazione. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Dazn.

 

“Sappiamo che l'Udinese è un team molto competitivo. Abbiamo l'intenzione di riprendere a vincere e questa è l'occasione giusta per farlo”

Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato friulano: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<

Leggi anche
Udinese-Atalanta | Solet: “Dobbiamo migliorare…” le parole
Udinese-Atalanta | Runjaic sceglie Buksa! Le ufficiali del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA