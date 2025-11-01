Isak Hien non vuole cadere nello stadio dell’Udinese. Il centrale dei bergamaschi asserisce di essere pronto per portare a casa la prestazione. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Dazn.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Hien carica i suoi per portare a casa la vittoria: le parole
udinese
Udinese-Atalanta | Hien carica i suoi per portare a casa la vittoria: le parole
Il centrale di Juric ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara contro l’Udinese che avrà inizio tra poco
“Sappiamo che l'Udinese è un team molto competitivo. Abbiamo l'intenzione di riprendere a vincere e questa è l'occasione giusta per farlo”
Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato friulano: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA