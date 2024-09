Udinese – Hummels fissa la data del suo esordio: bianconeri nel mirino

Mats Hummels è pronto per dire la sua nella massima serie del calcio italiano. Tra qualche settimana potrebbe finalmente arrivare il recupero totale dall'infortunio ed anche della condizione fisica e di conseguenza il possibile esordio. Proprio per questo motivo la squadra si prepara ad averlo sul campo da gioco tra pochissimo.

Nel mirino ha messo proprio la partita contro l'Udinese. L'incontro sarà valido per la quinta giornata di campionato e i bianconeri vogliono arrivarci con dieci punti in cascina. Questa sarà una grande chance soprattutto per Lorenzo Lucca che avrà modo di interagire con un super difensore. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli su Parma-Udinese. Scelto il direttore di gara <<<