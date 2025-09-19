Udinese – Runjaic e i dubbi sulla formazione: i ballottaggi attuali

L'allenatore dei bianconeri deve preparare al meglio la sfida contro il Milan di Allegri e attualmente diversi sono i ballottaggi

Lorenzo Focolari Redattore 19 settembre - 09:24

Non è mai semplice schierare gli undici giocatori iniziali migliori. Se in aggiunta mettiamo il fatto che alle porte c'è il Milan allora tutto diventa più complicato. Runjaic ha già stilato il bollettino medico in settimana e adesso è alle prese con i propri dubbi sulla formazione titolare da schierare.

Il primo ballottaggio per una maglia da titolare è in difesa. Bertola (65%) si contende un posto con Goglichidze (35%). Il georgiano sembrerebbe essere in seconda posizione dal momento che l'ex Spezia sta colpendo Runjaic con delle prestazioni positive. Sulle fasce i duelli si infiammano. A sinistra Kamara (55%) e Zemura (45%) sono testa a testa per il posto da titolare. L'ivoriano non è stato al meglio questa settimana per via dell'infortunio rimediato a Pisa però è pronto per giocare.

Runjaic non vuole rischiare e quindi Zemura ha altrettante chance di giocare dal primo minuto. Sulla destra Zanoli (40%) scalpita per fregare un posto ad Ehizibue (60%). Il mister sembra preferire l'olandese ma le sue ultime prestazioni hanno lasciato desiderare.