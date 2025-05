Per cercare di non tirare via tutto, l’Udinese potrebbe tentare il colpo di scena e regalare una gara agonistica contro la Juventus. Runjaic continua a studiare la formazione ideale: ecco i ballottaggi.

Rui Modesto e Ehizibue sono i primi contendenti per una maglia da titolare. L’esterno angolano ha dimostrato di essere sempre pronto alla chiamata di Runjaic e per questo è in leggero vantaggio su Ehizibue. Dietro la punta Ekkelenkamp e Bravo si giocano il posto. L’olandese è in vantaggio sullo spagnolo e potrebbe offrire più sicurezza rispetto al ragazzo classe 2005.