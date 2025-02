Udinese – I ballottaggi di mister Runjaic sulla formazione

Non sarà una partita semplice quella contro l’Empoli . Domenica Runjaic e i suoi dovranno dimostrare di saper gettare la zona retrocessione ancora più lontana. Ecco che il mister tedesco sta chiarendo sia la formazione che i i titolari che la comporranno: ecco i ballottaggi attuali.

Il primo vede Payero e Atta contendersi una maglia da titolare per il centrocampo. L’argentino è stato schierato a gara in corso contro il Napoli la scorsa giornata. Atta dal canto suo, si è saputo proporre molto bene agli occhi del mister. Un altro ballottaggio vede Ekkelenkamp e Sanchez come duellanti. L’olandese vanta di un grande goal ma il cileno ha bisogno di ritrovare se stesso e quindi potrebbe giocare.