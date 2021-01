I convocati di mister Gotti per Sampdoria-Udinese

UDINE – Di seguito riportiamo i convocati di bianconeri per Sampdoria-Udinese: “Sono 20 i bianconeri che prenderanno parte alla partita di domani, ore 20,45, contro la Sampdoria allo stadio Ferraris. PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 37 Pereyra; 38 Mandragora ATTACCANTI: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 30 Nestorovski.

In occasione del prossimo match dei blucerchiati ieri ha parlato mister Gotti ai microfoni di Udinese Tv: “Come ho visto la squadra nella marcia di avvicinamento alla gara di domani? Ho visto una squadra dispiaciuta per non essere riuscita a portare via dei punti dalla gara col Napoli, e anche piuttosto arrabbiata. Su quali aspetti si è lavorato di più in settimana per evitare le disattenzioni rivelatesi fatali contro il Napoli? In partite precedenti era capitato in alcuni momenti di concedere troppo all’avversario. Con il Napoli a mio giudizio questo non è successo, però negli episodi non siamo stati bravi. In questi giorni abbiamo cercato di concentrarci molto sulla cura dei dettagli. Gli avversari e le partite non sono sempre uguali, e così anche i vari momenti sia per quanto riguarda l’infermeria che lo stato di forma dei singoli. Questo impone di effettuare delle valutazioni volta per volta, quindi non è escluso che questa idea possa essere portata avanti anche in altre situazioni. Partita importante per la classifica? Di sicuro, perché la nostra classifica è povera e in questa situazione si va verso gito di boa. Di sicuro sarà una gara importante sia dal punto di vista pratico sia a livello psicologico, perché comunque il responso del campo ti dà la forza e ti indica se sei su strada giusta. La squadra ha bisogno di questa risposta. Deulofeu? Ieri e oggi Gerard ha svolto i primi due allenamenti con i compagni dopo la gara prenatalizia contro il Benevento. La situazione è questa“.