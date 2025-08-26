Continuano i movimenti di mercato della società bianconera è proprio oggi è scattata l’ufficialità: Adam Buksa sarà a tutti gli effetti un giocatore dell’Udinese!
Notizie Udinese – Benvenuto ad Adama Buksa! I dettagli del contratto
L’Udinese ha appena ufficializzato l’arrivo di Adam Buksa! L’attaccante si unirà al più presto ai giocatori bianconeri
L’attaccante polacco classe 1996 ha accettato l’offerta di trasferimento dal midtjylland. Il contratto prevede una durata fino al 2029.
L’esperienza internazionale del ragazzo servirà agli uomini di Runjaic per poter sostenere una stagione e i suoi obbiettivi. Le ultime di mercato: A.A.A. Cercasi 10: tre nomi per sognare<<<
