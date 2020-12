I duelli di Juventus-Udinese

UDINE – Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato tutti i più grandi duelli tra giocatori dell’Udinese e della Juventus nel corso degli ultimi anni. Di seguito riportiamo quelli più interessanti e particolari.

SPINAZZOLA VS ZEEGELAAR

“Nell’attuale torneo, il confronto tra Leonardo Spinazzola e Marvin Zeegelaar si è sfiorato in Udinese-Roma, dove il giallorosso ex juventino è sceso in campo, mentre l’olandese è rimasto in panchina. Nel 2018-19, all’Allianz Stadium, a prevalere nettamente è stato il bianconero di casa e non solo perché la Signora ha vinto 4-1. Nella prima mezz’ora di gioco il giocatore dell’Udinese è entrato in una situazione di netta difficoltà, mentre Spinazzola si è segnalato anche per aver confezionato l’assist della quarta rete firmata da Blaise Matuidi“.

COMAN VS EDENILSON

“Uno Juventus-Udinese certamente insolito è quello che apre il campionato 2015-16. E lo fa con la sorpresa della vittoria dei friulani. Anche in questo caso il duello non è più possibile perché i due giocatori raffigurati non fanno più parte del calcio italiano: Coman gioca in Germania nel Bayern, Edenilson è tornato da tempo nel suo Brasile. Juventus-Udinese è una partita importante per l’attaccante francese perché è l’ultima delle 22 giocate in bianconero. E in quella difficile domenica, dopo poco più di un’ora di gioco, Kingsley lascia il posto a un esordiente in campionato con la maglia bianconera: Paulo Dybala“.

ZIDANE VS GIANNICHEDDA

“Ci sono partite che non vanno per il verso giusto, anche quando i grandi campioni provano a prendere per mano la squadra. Juventus-Udinese del 2000-01 termina 1-2 ed è l’ultimo confronto tra bianconeri di Torino e di Udine che vede in campo Zinedine Zidane, destinato ad approdare l’anno dopo a Madrid. Alla Juve invece arriverà successivamente Giuliano Giannichedda, qui intento a contrastare un’avanzata del francese sotto gli occhi del compagno di squadra Stefano Fiore: con 188 presenze suddivise in 6 stagioni è l’Udinese il club nel quale il centrocampista ha giocato di più nella sua carriera (46, invece, le partite disputate con la Signora dal 2005 al 2007)“.