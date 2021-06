Notizie Udinese – Hakimi al PSG. I nerazzurri bussano in casa friulana

1 di 2 Molina piace e non poco

Simone Inzaghi ha bisogno di un nuovo esterno. Un terzino che all'occorrenza sia anche in grado di farsi tutta la fascia, arrivare sul fondo e crossare, servire assist e (perché no?) anche segnare. Il profilo ideale che risponde a queste caratteristiche i nerazzurri ce l'hanno già a casa loro. Stiamo parlando di Achraf Hakimi. Il PSG però ha bussato alle porte di Milano e si è presentato con una valigetta piena di soldi. Manca solo l'ufficialità ma le due parti hanno trovato un accordo totale. Sarà un'operazione da circa 70 milioni di euro. Ma perché ve lo sto raccontando? Ovviamente, perché l'Udinese possiede il cartellino di Molina e i nerazzurri starebbero studiando il piano per farlo approdare a San Siro.