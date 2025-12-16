Notizie Udinese – “Triello” sulla fascia sinistra! I nomi attuali

Nella casalinga di domenica scorsa mister Runjaic ha sorpreso tutti. L'esterno di sinistra dell'Udinese non è stato ricoperto né da Zemura (infortunato) né da Kamara (troppo in dubbio per essere rischiato), né tanto meno Ehizibue/Rui Modesto sono stati spostati di fascia. La mossa precauzionale e vincente è stata quella di mettere Bertola in quel ruolo.