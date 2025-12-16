Nella casalinga di domenica scorsa mister Runjaic ha sorpreso tutti. L'esterno di sinistra dell'Udinese non è stato ricoperto né da Zemura (infortunato) né da Kamara (troppo in dubbio per essere rischiato), né tanto meno Ehizibue/Rui Modesto sono stati spostati di fascia. La mossa precauzionale e vincente è stata quella di mettere Bertola in quel ruolo.
Notizie Udinese – “Triello” sulla fascia sinistra! I nomi attuali
Runjaic scioglierà i dubbi in settimana per quanto riguarda la fascia sinistra: tre sono i nomi indicati per ricoprire quella zona
Così è nato quello che possiamo definire "triello". Sono da verificare le condizioni di Kamara e Zemura ma se questi dovessero rimanere out i candidati per la titolarità sarebbero tre: Bertola, Ehizibue e Rui Modesto.
Il prossimo avversario sarà la Fiorentina che sulla fascia destra potrebbe presentare Dodò. Di fronte a tale congettura forse potremmo già dire che Bertola (in quanto più difensivo) possa essere la scelta di Runjaic. Le ultime di mercato:Colpo del Napoli? Ecco il regalo per Conte <<<
