News Udinese / Contro i rossoblù i numeri parlano chiaro: lo sapevate?

Come la maggior parte di voi ben saprà, domenica 3 aprile alle ore 15.00 alla Dacia Arena, l'Udinese affronterà il Cagliari di Mazzarri. All'andata i friulani si imposero con 4 reti alla Unipol Domus.

Il risultato dell'andata fu 0-4, ma quante volte è successo? Quante volte invece è stato il Cagliari a sopraffare i bianconeri? In totale quante volte ha vinto l'Udinese? Ed è successo di più in casa o in trasferta? Ma perché tutte queste domande proprio ora?