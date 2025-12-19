Udinese News – Runjaic presenta la sfida contro i Viola: la conferenza

Il tecnico tedesco si prepara ad affrontare le domande della dal stampa in occasione della gara contro la Fiorentina

Come è stato vincere contro il Napoli lo scorso turno? Avete ricevuto più morale positivo ?

“È stato bello rivedere quella gara e aver visto la nostra prestazione. Siamo ancora metà strada del nostro percorso. Possiamo migliorare e vogliamo dimostrare cosa sappiamo e possiamo fare. Alcuni giocatori hanno dato prova di cosa possono ottenere altri lo dimostravano già in allenamento. Questa vittoria ci ha fatto bene ma è tempo di guardare alla prossima sfida contro la Fiorentina”

Quanto ha influito Bertola sulla vostra difesa?

“Bertola ha fatto una grande gara contro un avversario forte come Neres. Mi ha stupito perché non era il suo ruolo ma lo ha interpretato molto bene. Da quando è arrivato non ha fatto altro che migliorare, è tranquillo anche con la palla al piede oltre a possedere anche una buona fisicità. La difesa per noi è importante e vedremo come misurarci contro la fiorentina”

Che partita sarà quella contro i Viola?

“Sono una squadra forte Kean e Dzeko sono due attaccanti di valore. Non importa se la loro situazione sia complicata, fare calcoli non porterebbe a nulla anche un pugile all’angolo può sempre riprendersi. Bisognerà essere pronti a dare tutto per cercare di dare continuità ai risultati con il Napoli in questa trasferta non facile. Abbiamo preparato una gara curando gli aspetti difensivi pertanto voglio essere ottimista”

L’obiettivo è la continuità: come si spiega gli alti e bassi di questa squadra ?

“Prima di tutto è bene essere soddisfatti delle vittorie contro Napoli e Inter e non pensare solo alle sconfitte. Perdere fa parte del percorso e l’Udinese ne sta costruendo uno con giocatori che hanno un grande potenziale. Se vogliamo ottenere stabilità a livello di punti noi vogliamo fare il massimo ma serve anche tempo per migliorare. Alcuni giocatori riescono a darsi forza tramite le vittorie pertanto non é semplice”

Come stanno gli infortunati?

"Kristensen è tornato, mentre Kamara si è allenato oggi per la prima volta con la squadra e vediamo se sarà convocabile per Firenze. Atta invece sarà ancora indisponibile”