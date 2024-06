News Udinese | Iaquinta: “Devo tantissimo a Udine e a Spalletti”

Durante il "Mauro Esposito Delfino Summer Camp", l'ex bianconero Vincenzo Iaquinta, intervistato da Rete8, ha parlato dei momenti passati a Udine. La sua esperienza, arricchita dalle parole di un campione del mondo, non ha solo evidenziato la sua brillante carriera calcistica, ma ha anche messo in luce l'importanza di figure come l'attuale ct della Nazionale Spalletti.