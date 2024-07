News Udinese / Iaquinta: “Nazionale senza leader veri”

Iaquinta ha commentato così il brutto percorso tenuto dall'italiano, concentrandosi in particolar modo sulla sconfitta con la Svizzera: "Faccio ancora fatica a spiegarmi la gara contro la Svizzera. In Nazionale ho vinto e perso, ma non ho mai giocato senza grinta e vedere gli azzurri così passivi è stato davvero strano. Peccato per Buffon, con cui ho condiviso il trionfo di Berlino, e anche per Spalletti, che ho avuto come allenatore a Udine. A parte Donnarumma, non vedo molti leader. Noi avevamo Buffon, Cannavaro, Nesta, Pirlo, Del Piero..."