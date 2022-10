Mercato Udinese | Idea carioca per giugno: piace Martins della Fluminense

Pierpaolo Marino ha in serbo un colpo per l'estate: si tratta di un attaccante classe 2003 che attualmente milita nel campionato brasiliano

Redazione

I friulani sembrano essere sempre più intenzionati a fare sul serio per quanto riguarda il brasiliano Matheus Martins. L'Udinese è da sempre un club molto attento alla crescita dei giovani sia dentro che fuori dal nostro continente e di conseguenza ci si muove sul mercato proprio in pieno stile friulano. L'obiettivo è quello di scovare diversi talenti in giro per il mondo e poi poterseli assicurare in ottica futura. Dal Brasile sono sicuri che per l'arrivo di Martins si tratta di una semplice questione di tempo.

La trattativa è aperta con la Fluminense per l'attaccante classe '03, tra i migliori prospetti del calcio brasiliano. Le richieste del Flu sono al momento elevate: 9 milioni per liberare il giocatore. Marino, al momento, ne offre poco più della metà. Se ne continuerà a parlare nelle prossime settimane. Resta comunque un colpo improntato per la prossima stagione, sperando possa calcare le orme di altri giovani che hanno fanno la storia dei bianconeri.

Il profilo dell'attaccante — Il giocatore quest'anno era atteso dal vero e proprio salto di qualità, ma sembra aver deluso le aspettative visto che nelle ultime partite non ha giocato titolare. 41 presenze e solo sette gol segnati, troppo poco per un attaccante che ha intenzione di fare la differenza anche nel calcio europeo. L'Udinese, però, crede fortemente nelle sue qualità e tendenzialmente la società dei Pozzo non sbaglia quasi mai questo tipo di colpi. Adesso la squadra non vede l'ora di continuare a lavorare in vista del prossimo incontro, soprattutto per poter cancellare questa prestazione. Nel frattempo non perdere tutti i voti assegnati stasera. Ecco le pagelle di Udinese-Monza <<<