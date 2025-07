Mercato Udinese – Primi incontri tra Idzes e i bianconeri: i dettagli

L'Udinese sta seriamente prendendo in considerazione Jay Idzes. I bianconeri hanno scelto il difensore indonesiano del 2000 come il sostituto perfetto di Jaka Bijol, trasferitosi al Leeds e unico in grado di ricoprire il ruolo centrale nella difesa a tre. Lunedì 30 giugno, si è svolto un incontro tra la dirigenza friulana e il rappresentante del calciatore, nel quale è stata presentata un'offerta iniziale al giovane.