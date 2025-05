Notizie Udinese – Thauvin verso il forfait? Il bilancio della stagione

L'attaccante francese sembra non riuscire a recuperare per la gara contro la Fiorentina, così non saluterà i suoi tifosi

Come commentare la stagione di Thauvin? Bisogna iniziare dal fatto che lo stesso Runjaic, appena arrivato a Udine, lo ha nominato capitano. Quasi come se sapesse le doti umane e calcistiche che l'ex Marsiglia possedeva e avrebbe potuto ottenere. Non a caso su molti giornali locali e non solo, si è parlato abbastanza della "Thauvin-dipendenza".