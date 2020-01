Il bomber che manca, i sogni che evaporano

Cosa manca all’Udinese più di ogni altra cosa? A nostro giudizio un attaccante da 15-20 gol a stagione: se fosse presente nella rosa di Gotti, gli scenari potrebbero essere più dolci, accattivanti, consentirebbero ai tifosi friulani una cosa che non possono fare da anni: sognare.

La valutazione esula dalla partita contro il Parma, in cui davanti (oltre che dietro) i bianconeri hanno sbagliato qualcosa di più dell’immaginabile. E’ una convinzione che nutriamo da tempo, e ci pare di essere in buona compagnia, considerata l’opinione di un elevato numero di tifosi (oltre che di tanti addetti ai lavori).

Guardare sconsolati vecchie foto di Totò Di Natale non riuscirà ad alleviare il dispiace; quello che bisognerebbe fare – prima fra tutti, evidentemente, la società – è rivolgere lo sguardo avanti.

Tradotto in azioni concrete, sarebbe necessario trovare la punta di cui l’Udinese ha bisogno come il pane. Un attaccante da 15-20 reti a campionato muta il destino di una squadra. Si tenga presente un concetto. L’assenza di un giocatore con caratteristiche simili non è l’unica lacuna della formazione friulana. Ci appare corretto, però, che, nel calcio come in qualsiasi altro ambito della vita, si debba ragionare per priorità.

Ecco, allora, che la prossima estate la dirigenza dovrebbe muoversi innanzitutto per tappare questa falla: come? Soluzioni si presentano a ogni sessione di mercato. Basta individuare una linea e seguirla fino al raggiungimento dell’obiettivo. Se necessario spendendo quel che serve. Non rispondere, ancora una volta, a questa esigenza ineluttabile, francamente, sarebbe difficile da perdonare.

Massimo Pighin